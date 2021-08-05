特用化學材料通路商崇越電(3388)上半年稅後盈餘為2.81億元，年成長57.3%，每股盈餘為3.8元，上游化學材料短缺未解，崇越電預估，第3季營運與第2季差不多，崇越電通董事長潘振成表示，後疫情時代需求回升，今年營運朝向正面發展。

崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，各國經濟逐漸復甦，帶動消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，連帶相關應用的矽利光產品也呈現供不應求，但各項上游原物料因諸多因素導致供應不足，且運輸成本高漲，加上日本信越新產能開出速度略為緩慢，第3季持續面臨供需失衡及缺貨。

崇越電第2季合併營收為22.3億元，年成長18.32%，營業淨利為1.84億元，年成長55.65%，稅後盈餘為1.42億元，年成長49.99%，單季每股盈餘為1.92元；累計上半年合併營收為44.43億元，年成長21.85%，營業毛利為3.62億元，年成長60.32%，稅後盈餘為2.81億元，年成長57.3%，每股盈餘為3.8元。

崇越電表示，目前上游原物料供給不足與缺櫃情況尚未明顯緩解，矽利光材料供不應求情況仍會持續，公司審慎正向看待下半年營運展望。