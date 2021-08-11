康舒(6282)今年上半年每股盈餘為0.5元，累計前7月合併營收為116.28億元，年減1.25%，今天股東會通過每股配息1.2元。

康舒今天舉行股東會，全球新冠肺炎(COVID-19)疫情自109年初大爆發，從製造大國的中國到全球陸續鎖國封城，導致全球經濟發展趨緩，康舒武漢廠亦在去年初受到COVID-19封城影響，不過疫情改變產業部分型態及終端市場需求，居家工作及遠端會議也帶動NB、伺服器與儲存裝置等出貨量，康舒佈局各項業務亦有斬獲，109年度共取得31.6萬具的電表標案，至今已累積出貨近40萬具左右，並持續配合政策發展智慧電網領域技術與能力；綠能版圖方面，康舒太陽能發電案場累計量達137MWp，建置完成有36MWp；在電動車相關產品部分，康舒與知名大廠共同開發馬達驅動器、亦與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統，成為全方位整合電力服務平台，為營運帶來支撐。

康舒109年合併營收為209.83億元，年成長1.94%，營業毛利為35.31億元，年成長19.09%，合併毛利率為16.83%，年增2.42個百分點，營業淨利為3.91億元，年成長3.49倍，稅後盈餘為13.13億元，每股盈餘為2.54元。

展望今年，康舒表示，公司將以5G通訊、車用電源、航太電源以及高階消費及醫療電源為技術深化主軸，其中消費性電源業績可望因終端應用如：智慧家庭、電競、IoT、監控系統等市場日益擴大持續成長；工業用電源因5G應用雲端資料中心、人工智慧、大數據應用與電動汽機車普及化，可望帶動市場規模與客戶訂單需求，今年電源產品預計銷售目標為77637千台；燃料電池電源部份，隨著國際重要客戶在全球市佔率攀升，康舒計畫在台擴增產能，帶動硬體電源產品業績逐年攀高，目前除電源產品外，亦跨足電源系統整合組裝之業務，以提高整體出貨毛利及營收規模。

在淡水新廠房擴建方面，淡水新廠房於109年1月初開工，預計於110年底落成，111年第1季正式加入生產，屆時將全面導入智慧化生產線，預計可以貢獻25億產能，提升營收及獲利水準；原來舊廠區也計畫在前述的新廠區投產後，投入拆除重建計畫，預計在未來2到3年內投入量產。