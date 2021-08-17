美系客戶拉貨啟動，光學鏡頭廠玉晶光(3406)7月合併營收回升到16.48億元，為歷年同月新高，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好，亞系外資看好玉晶光在iPhone鏡頭份額攀高、AR/VR需求上升及2022年下半年新產品，給予「買進」評等及目標價650元。

玉晶光因今年順利拿下蘋果iPhone新機所有鏡頭，營運隨新機拉貨啟動快速攀升，7月合併營收16.48億元，較上月增加45.16%，年成長5.37%，為109年11月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前7月合併營收為67.5億元，較去年同期減少7.93%。

去年中高階鏡頭占玉晶光手機鏡頭比重約15%到22%，玉晶光目標期待今年高階6P到7P鏡頭占比能達到35%到40%。

在AR/VR及車載鏡頭等非手機鏡頭部分，目前AR/VR產品佈局已逐步發酵，陳天慶表示，公司目標是3年到5年非手機產品占比能達到30%到40%。

亞系外資最新報告指出，由於更高的iPhone 13鏡頭份額，我們估玉晶光將從今年第3季開始恢復，高階產品將推動利潤率顯著回升，隨著iPhone 13即將推出，我們預估玉晶光下半年份額將從今年上半年的30%到35%攀升至40%到45%，預估2022年/2023年份額將攀升至42%/44%；玉晶光也是AR/VR起飛受益者，預估AR/VR出貨量5年年複合成長率為56%，目前每個AR/VR頭盔配備5到6個或7個到12個不等的鏡頭，玉晶光亦為Oculus Quest 2鏡頭供應商，我們期望該公司進一步滲透到PSVR和Apple MRVR設備中，預估Genius的AR/VR銷售將年增68%/51%，佔2022年/2023年總銷售額的 12%/15%。

亞系外資預估，玉晶光2021年到2023年每股盈餘為22.42元、32.34元及39.26元，給予「買進」評等及目標價650元，激勵今天盤中股價力守紅盤之上。