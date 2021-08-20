台股加權指數20日開高在16426.98點，權王台積電（2330）股價開在560元，聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）等大型權值電子股紛紛開在紅盤上，帶動大盤走揚，19日股價重挫的國巨（2327）也呈現小漲，早盤漲幅擴大，上漲逾百點。

輝達帶領科技類股跳高，抵銷景氣循環類股的疲軟走勢，標準普爾500指數、那斯達克指數及費城半導體指數19日小幅收高，投資人謹慎評估聯準會究竟何時會削減量化寬鬆貨幣政策。

道瓊工業平均指數8月19日終場下跌0.19％（66.57點）、收34894.12點，創8月4日以來收盤新低。

那斯達克指數上漲0.11％（15.87點）、收14541.79點。費城半導體指數上漲0.84％（27.04點）、收3235.87點。

群益投顧指出，19日實體長黑跌破前天低點，18日的單槌打樁止跌失敗，出現股匯雙殺現象，外資持續提款及融資水位高等不利籌碼面因素，形成多殺多的現象持續。

指數跌破半年線後，頭肩頂型態右肩對反彈已形成壓力，離5月低點15159或年線15454等接下來可能的支撐點，都還有一段不小距離。

貨櫃股占據大盤近三成資金，消息面有台驊公布現增價、長榮法說，貨櫃三雄月季線整理末端後的表態，將影響投資人信心。目前外資可能持續從權值股提款，近期盤中須更加留意新台幣匯率走勢，中小型股搭配內資投信做多標的，一旦大盤短暫止穩，可介入短打。