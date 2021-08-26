歐股早盤走低。稍早數據顯示，新冠病例數的激增，德國消費者信心受挫，另外對貨幣政策前景的擔憂，都進一步惡化了投資人信心。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌3.20點或0.68%，為468.64點。零售股跌1.4%、礦業股跌1.3%，表現最差。

美聯準會在周五召開年度研討會前，投資人仍處於緊繃觀望狀態。聯準會主席鮑爾(Powell)屆時可能會為縮減刺激計畫提供線索。

周四稍早，南韓央行上調了其基準利率，為亞洲國家第一個升息的主要經濟體。

歐洲一項調查顯示，德國消費者信心下滑；主要是傳染病和通膨擔憂，讓他們更加猶豫於購物。

德國藍籌的DAX指數跌0.8%，來到近一周低點；英國FTSE 100指數和法國CAC 40指數皆下跌約0.6%。

德國資產管理公司DWS集團跌8.9%。美國監管機關對德意志銀行的資產管理部門，進行持續性索賠調查，DWS集團也受到波及。

法國維旺迪漲2.4%。集團子公司環球音樂表示，今年營收將進一步成長，並且在阿姆斯特丹股市上市之後，預計支付股息。