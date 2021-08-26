晶圓代工廠台積電調漲代工價格，法人認為，IC設計廠面臨成本增加的壓力恐將加劇，若無法順利轉嫁客戶，毛利率及獲利將遭到壓縮，聯發科等多家IC設計廠股價走跌。

台積電傳出全面調漲代工價格，多家IC設計廠證實25日接獲台積電漲價通知，即日起7奈米及5奈米先進製程漲價7%至9%，其餘的成熟製程漲價約20%。

法人預期，台積電調漲代工價格，將有助毛利率及獲利提升，其他晶圓代工廠聯電及世界先進後續可能進一步調漲價格，IC設計廠面臨成本增加的壓力恐將加劇，尤其近期筆記型電腦及電視等市場需求傳出雜音，相關晶片廠若無法順利轉嫁客戶，獲利將遭到壓縮。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，早盤一度達新台幣603元，上漲18元。聯電及世界先進股價也同步走高，分別達62.7元及150.5元，上漲2.7 元及5元。

聯發科等多家IC設計廠股價則紛紛下挫，至10時20 分聯發科股價一度達880元，重挫31元。股王矽力-KY一度達3575元，下跌90元。

矽智財（IP）廠力旺因是台積電合作夥伴，且收費以晶圓價格為計價基礎，隨著台積電調漲代工價格，力旺營運可望受惠，今天在買盤積極搶進下，股價開高走高，一度攻上漲停，達1460元，大漲130元。（編輯：張均懋）1100826