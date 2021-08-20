聯準會縮表壓力道，亞股續跌、陸港股重挫，台股破底後反彈又壓回，外資當沖賣壓重，震幅劇烈，高低震幅差達259點，航海王、中小型個股表現抗跌，尾盤面板股等遭到調節，指數壓低翻跌，終場台股收跌33.46點、報在16341.94點、成交量3478.23億元；台股本周跌逾640點、周線連2黑。

台股短線自波段高點已經下跌逾千點，目前大盤指數沿著5日線往下，任何反彈都以5日線為初步壓力，大架構來看，頭肩頂空方型態、月線與季線之死亡交叉、季線開始下彎等種種不利技術現象，中空型態儼然成形。

大型龍頭股今壓力沉重，台積電(2330)儘管獲英特爾下單三大製成，但未見止跌，今收跌1.25%，接近年線大關，持續壓抑台股指數，聯發科(2454)收跌約1.7%，面板股賣壓沉重，群創(3481)大跌4.45%，友達(2409)、彩晶(6116)跌幅也達3.5以上%。

今電子股強勢族群為車電、MCU(微控制器)等族群，新唐(4919)大漲6.6%，盛群(6202)漲幅也逾4%，MCU下半年持續供不應求，因應晶元喊漲，擬仍有調漲計畫；車用電子朋程(8255)漲停作收。

散裝航運迎來多頭行情，波羅的海綜合指數BDI近日連八漲、逼近4000點大關，航海王今再度揚帆，四維航(5608)大漲6.3%，裕民(2606)漲幅也逾5.5%，榮運(2607)、中櫃(2613)、慧洋-KY(2637)亦均走揚；貨櫃三雄萬海(2615)大漲逾5.8%，陽明(2609)、長榮(2603)漲幅也約3.5%，長榮今即將召開法人說明會。

分析師表示，美國Fed 7月會議紀要暗示將縮減購債，全球金融市場受到驚嚇，目前台股成交量能縮減，人氣退場，技術線型已轉呈空頭排列，目前五日、十日、二十日等短天期均線已呈空頭排列，且月、季線死亡交叉，季線也正式下彎，中線多方格局已轉弱，上檔套牢賣壓沉重，且外資大賣台股，台幣走貶，融資餘額仍在相對高檔水位，整體落底訊號尚未出現，加上月底MSCI季度調整台灣權再次調降，市場人氣與籌碼仍待時間沉澱。