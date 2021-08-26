26日日股，雖有隔夜美股創新高與運輸類股上漲利多，但新冠疫情不確定性，加上鄰居韓國央行調升利率一碼下，日股由紅翻黑。早盤結束時，日經收27,693.42點，跌31.38點或0.11%。東證收1,931.08點，跌4.58點或0.24%。

IwaiCosmo證券認為，美股收漲激勵日股，且美股盤中景氣相關族群表現優異，因此，日本航空公司與鐵路業者才會上漲。但是，需要觀察幾個面向，例如，新冠病毒對東南亞供應鏈影響，以及美國利率等。

隔夜美國3大指數全部收紅，標準500與那斯達克收盤價均創歷史新高。

為抑制與日俱增的通膨與家計債務壓力，韓國央行心一橫決定將利率上調一碼，也就是0.25個百分點，新調整後的利率為0.75%。

日股中，航空公司漲2.3%，是東交所中漲幅最大的產業，日本航空與全日空分別漲2.51%與2.06%。同時，鐵路族群也漲0.78%，東海旅客鐵道漲0.78%，東日本旅客鐵道漲0.93%。

晶片類股勝高漲3.13%，東京威力科創與愛德萬測試分別漲2.3%與2.45%。

東芝漲0.97%，有消息傳出美國威騰電子正與日本半導體業者鎧俠洽談收購一事。這樁約200億美元規模的全股票交易合併案，東芝可望拿到40.5%的股權。

7&i集團跌3.02%在東證30中跌幅最大，其次是索尼下跌1.88%。