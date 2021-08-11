東捷資訊(6697)上半年營收7.76億元，年增24.09％，稅後淨利為0.41億元，年增7.46％，每股盈餘1.49元，優於去年同期1.38元。東捷資訊針對汽車零組件產業領域，推出SAP S/4HANA「汽車零組件行業解決方案」，讓企業更快速有效率完成數位轉型部署，並預計取得SAP此產業的QPPS（Qualified Partner-Packaged Solutions）認證，藉由高雄分公司在地服務團隊，可就近提供南部地區汽車零組件企業更即時、客製化的服務優勢，預計可進一步拓展利基市場，逐步推升營運成長。

東捷資訊指出，SAP S/4HANA「汽車零組件行業解決方案」，可協助企業從銷售訂單到商品交付與收款的業務流程管理，加速實現運用數位化管理願景，快速取得零件供應，產品庫存、成本與毛利等即時資訊，同時滿足產業優化控管品質與產品履歷追本溯源需求，達到產品／銷售／財務流程串聯整合，並結合SAC（SAP Analytics Cloud）進階分析模組，整合數據創造價值，強化即時資料分析，讓企業針對各種問題，快速做出明智的決策，提高企業整體效率。

後疫情時代加速汽車與相關零組件產業的轉型契機，東捷資訊積極佈局物聯網、雲端應用、資安、智慧工廠等數位轉型解決方案。該公司7月營收為0.99億元，年增27.94％；累計前7月營收為8.75億元，年增24.51％。