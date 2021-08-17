台灣證券交易所統計上市公司半年報結果，上半年營收總計15兆8,872億元，年成長3兆776億元，增幅24.03％；上半年度稅前淨利1兆8,563億元，年成長1兆364億元，增幅126.40％，顯示國內上市公司獲利表現強勁，其中，營收增幅以航運股的60.79％最多，稅前淨利增幅以光電業6,446.66％最大。

證交所指出，統計獲利成長產業主要為航運業、半導體業、塑膠工業、光電業及鋼鐵工業。航運業因補庫存需求強勁，缺櫃及塞港造成運能供給吃緊，使運價維持高檔，致獲利創高，營收年增率6成，稅前淨利年增率4,308.80％。半導體業受惠疫情加速數位轉型，5G應用及高階運算需求持續成長，營收年增率3成，稅前淨利年增率47.69％。

塑膠工業則因終端需求熱絡，基期油價較低，帶動獲利成長，稅前淨利年增率1,034.24％；光電業受惠宅經濟效應及零組件原料供應受限，帶動面板報價上漲，面板股領軍下，營收年增率近4成，稅前淨利年增6446.66％；鋼鐵業因鋼材供給吃緊，帶動報價上揚，稅前淨利年增率3,376.45％。