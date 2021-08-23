疫情仍持續衝擊零售業，經濟部統計處表示，隨國內疫情趨緩，消費人潮逐漸回流，7月零售業營業額為3015億元，較6月增加13.2％；惟與上年同月相比，則年減10.3％，主因7月26日以前仍籠罩在三級警戒管制下，來客數較上年同月大幅減少，加以上年同月業者搭配政府振興方案推出強力促銷活動，比較基數較高所致。

其中百貨公司、布疋及服飾品零售業、汽機車零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業、家用器具及用品零售業分別年減47.2％、32.8％、10.9％、15.0％、14.2％及13.8％。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，預估8月零售業仍將衰退9％-6％左右。

惟部分行業則受惠於疫情帶動宅經濟及民生物品需求增加，其中電子購物及郵購業、超級市場及量販店營業額皆創歷年同月新高，分別年增23.4％、19.9％及9.1％。總計1至7月營業額為2兆2171億元，創歷年同期新高，年增3.3％。