國際油價止跌反彈，布蘭特原油每桶重回70美元以上，中油宣布，在維持亞洲鄰近國家最低價機制下，柴油吸收0.3元；30日凌晨零時起，汽油價格調漲0.4元、柴油漲價0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.0元、95無鉛汽油每公升29.5元、98無鉛汽油每公升31.5元、超級柴油每公升25.6元。

中油表示，本週受墨西哥海上鑽油平台發生火災、輝瑞新冠疫苗獲美國食品藥品監督管理局(FDA)全面使用授權等因素影響，導致國際油價上漲。

影響所及，中油浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.87美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.037美元，國內油價依公式計算漲幅為2.32％，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元。

不過，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，中油柴油吸收0.3元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.1元。

中油指出，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後柴油需調整之0.3元由中油吸收，累計110年至7月底止，中油共吸收51.82億元。