統振(6170)上半年合併營收達14.58億元，因出售轉投資統達公司部份股權，合併營收自2020年9月起不再納入，使得營收較去年同期減少，但受惠於金融科技與通訊事業體穩定的業績表現貢獻，在公司經營團隊於營業成本、費用良好管控下，營業利益達0.8億元，年增3.14％，稅後歸屬於母公司淨利0.56億元，稅後每股盈餘達0.64元。

統振表示，2021年上半年整體毛利率較去年同期增加1.42個百分點至21.13％，營業利益率自去年同期的4.56％增加至5.46％，主要受惠於金融科技與通訊兩大事業體穩定的業績表現貢獻，中和疫情影響公司營運的各項不利因子，尤其在金融科技方面，移工匯款的收入以及Q Pay APP系統的有效註冊會員皆呈健康增長態勢，加上旗下流通事業體代理銷售的範疇穩定擴增，已陸續在包括寶雅、超商通路等鋪貨，成效逐步展開，將有助於公司保持穩健營運表現。

展望2021年，統振維持審慎樂觀看法，一方面在金融科技與通訊事業體，因應電支條例的開放，積極申請匯款業務許可，積極推進移工跨境匯兌業務的進度，強化Q Pay軟硬體升級、客服效能提升，以及強化與海外金融機構系統化的介接效率，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動APP系統-Q Pay環境，藉以提升會員數及使用次數；另一方面，亦鎖定穩健營運淨現金流業務與前瞻性市場深化佈局，與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，透過多角化的營運策略，期盼優化公司未來財務、業務等各方面的體質。

另外，統振上周股東會通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.4元，配發率達86%，且連續兩年配發率保持8成以上，依上週五收盤價格38.40元計算，現金殖利率為3.65%，2020年股東權益報酬率也自2019年的8.25%增加至12.17%。