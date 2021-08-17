全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）在大陸設立的公募基金公司首檔產品已獲大陸證監會批准。

大陸證監會網站披露的資訊顯示，貝萊德中國新視野混合型證券投資基金已獲批，這是貝萊德基金上報的首檔公募產品，該基金公司也是大陸首家外商獨資公募基金管理公司。

今年6月，貝萊德基金正式開業，貝萊德董事長兼首席執行官勞倫斯·芬克表示，貝萊德基金成為首家獲批在中國開展公募基金業務的外商獨資資產管理公司，對集團在中國的業務拓展和全球業務佈局都至關重要。

此後，貝萊德基金上報了第一檔公募基金產品。從貝萊德基金遞交申請到獲批，整個過程僅1個多月。

貝萊德中國區負責人湯曉東擔任貝萊德基金董事長，張弛擔任法定代表人兼總經理，陸文傑出任投資總監。

據《證券時報》報導，陸文傑近期表示後市關注三大投資方向：一是具備可持續性的行業，如新能源、ESG以及環保等相關產業；二是消費技術雙循環，中國經濟的長期增長機會還在於製造業升級與消費升級這兩大主線，看好中國製造業在未來5年到10年的發展前景；三是數據和資訊安全。