美國在副國務卿雪蔓至中國大陸訪問，傳達不願兩國發生衝突的訊息後，同時也派出國防部長奧斯汀至新加坡、越南及菲律賓訪問，副總統賀錦麗更預定下月訪問越南和新加坡，美國積極在東南亞地區部署，顯示將持續在印太地區強化和中國的競爭。

對於區域衝突熱點，奧斯汀在此行中也表示，對於台海議題美國仍然關切，將依照《台灣關係法》協助台灣擁有自衛的能力。這是美國國防部長對台灣安全的再保證，對台灣可算是好消息。

美國拜登政府上任後，持續推動前任川普政府的「自由開放的印太戰略」，東南亞地區為其中重要的部分。一方面是因東南亞國家集體在印太地區的政治經濟占有重要地位，另一方面部分東南亞國家掌控南海的重要水域及通道，影響美國及其盟國的經濟活動與能源供應，印太戰略中「開放」的部分，指的即是維持印太地區海上的航行自由。但不只美國重視東南亞地區，中國亦持續強化和該區的政治經濟關係，形成美中的競爭態勢。

奧斯汀首站至新加坡訪問，主要是參加英國智庫「國際戰略研究所」主辦的安全論壇，此一論壇過去即是美國抨擊中國在亞太地區擴張及威脅各國安全的場域。今年也不例外，奧斯汀火力全開，批評中國對於南海地區及台灣的威脅，對於新疆維吾爾族的政策也稱為種族滅絕。他也強調，美國期望與此一地區的國家合作，加強軍事能力，以威懾任何犯下錯誤與美國對抗的國家。

奧斯汀的發言顯然是對於中國提出警告及嚇阻，強調美國將不會撤離此一地區，並繼續強化軍事力量，以阻止中國的軍事擴張。另一方面也是向東南亞國家喊話，強化對於美國的信心，強調美國有能力擊敗任何挑戰美國軍事霸權的國家，也符合拜登政府所謂的要以「實力」為出發點，因應與中國的競爭。

對於南海問題，拜登政府之前已表示將繼承川普政府的南海政策，否認中國對於南海主權「九段線」的主張，奧斯汀重申此一立場。美國採取此一政策的原因既是為了阻止中國掌控南海重要水域，也是藉此以拉攏與中國有主權爭議的東南亞國家。

越南和菲律賓是與中國在南海主權上爭議最明顯的國家。奧斯汀在訪越期間探討深化美越的軍事與安全合作關係，包括向越南提供海警船，以及美國航空母艦再次訪問越南；拜登政府也運用新冠疫苗作為外交資源，捐贈越南500萬劑莫德納疫苗。

儘管美國積極拉攏東南亞國家，但中國在此一地區著力也甚深，已是所有國家最大的貿易夥伴，並藉由一帶一路計畫繼續強化雙方的經貿關係。此一地區國家在美中之間多數仍採取平衡交往的政策，拜登政府深知如此，也只得強調不要求此一地區的國家「選邊站」，但基於美中之間地緣競爭的考量，兩國在東南亞地區的競逐仍會持續增溫。

（作者為淡江大學國際事務學院院長）