全球車市復甦，且高頻高速新興應用增加，銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)受惠於客戶需求暢旺，上半年業績表現亮眼，展望下半年，騰輝-KY董事長勞開陸表示，第3季看起來不會差，但缺料及全球新冠肺炎疫情是變數，整體來說，下半年營運可望穩定。

騰輝-KY今天舉行股東會，騰輝-KY車用產品以車用散熱鋁基板為主，挾技術優勢成為Tesla供應商，汽車頭燈照明基板也從歐洲車款擴大打入日系汽車品牌，公司也持續投入開發超高頻自動駕駛雷達等產品，受惠於電動車及汽車智能化，帶動車用散熱鋁基板需求強勁，推升騰輝-KY上半年業績亮眼。

騰輝-KY第1季合併毛利率33%，稅後盈餘為1.92億元，雙雙創下單季歷史新高，每股盈餘為2.72元，僅次於台光電(2383)，居銅箔基板廠亞軍；累計前5月稅後盈餘為3.7億元，每股盈餘為5.24元，累計第2季合併營收為21.11億元，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收37.21億元，年成長50.07%。

展望下半年，勞開陸表示，下半年為電子產業傳統旺季，變數在於缺料及疫情，部分汽車客戶拉貨略受晶片缺料影響，且全球疫情未止，影響仍待觀察，不過公司產品多元佈局，軍工、航太等各項產品需求穩定，因此營運不會受單一產業太大影響，第3季看起來不會差，下半年營運可望穩定，能否比上半年好須視缺料狀況。