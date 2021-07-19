東京奧運中華代表團今(19日)搭乘華航包機出征，所有運動員都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌今晚雙雙道歉。對此，國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人李明璇痛批，蔡政府都說說而已，就跟買疫苗一樣，說一套做一套。李明璇強調，體育署官員坐在商務艙，比球后、選手們還備受重視，選手們肯定很心寒。

中時新聞網臉書。

總統蔡英文今在臉書表示，她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意和遺憾。

國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇 臉書)

蘇貞昌也透過臉書回應，讓奧運選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，我要向所有奧運代表團選手致歉。稍早也致電戴資穎，向她說聲對不起。

對此，李明璇19日除在《中時新聞網》臉書粉絲團留言，「蔡政府都說說而已，就跟買疫苗一樣，說一套做一套」外，她也在蔡英文臉書粉專喊話，「我們都一起為戴資穎加油，而且只想為台灣選手及教練加油，並不想幫搭商務艙的行政院高官加油。今天體育署副署長、組長都坐在商務艙，比球后、選手們還備受重視。總統，我們寶貝的選手們肯定很心寒」。