本土疫情爆發後，蔡政府的防疫和疫苗等政策備受批評，但《美麗島電子報》的民調顯示，蔡英文總統的滿意度擺脫了6月時死亡交叉的困境，而行政院長蘇貞昌的滿意度雖然仍處在死亡交叉的狀態，但他也有守住基本盤，吳子嘉預測蘇貞昌可能要到2022年選戰敗選後才會離開，並指蔡英文民調反轉的最大原因，就是精準行銷十分成功。

吳子嘉24日在直播節目《董事長開講》中表示，在這2個月來，看到疫情惡化，以及疫苗採購亂象，蔡英文親自跳到第一線面對問題，這時候做這個民調，目前等於是說利空出盡，蔡英文脫離死亡交叉，但蘇貞昌沒有脫離，不過他也有守住基本盤。

至於蘇貞昌的部分，吳子嘉直言，一個院長要當到一半人討厭他不簡單，他更指出，在日本執政死亡線進入40%到35% 就要倒閣，不過蘇貞昌下台的時間點，估計等要到2022年選輸後，他才會離開，而中間還有年底公投的問題。

同時，吳子嘉也發現，蔡英文7月在20到29歲族群是未來選舉最重要的部分，蔡英文在一個月裡從50%拉到64.8%，光是靠大外宣，就收攏了年輕人的心，這是他在這次民調中看到蔡英文一個特殊的成長；而吳子嘉還發現，蔡英文在桃竹苗的執政滿意度大幅成長，增加了十幾個百分點。

吳子嘉認為，會出現這樣的現象，蔡英文的精準行銷，在這一個月當中非常有效，不過蘇貞昌民調沒太大變化，他們可能是分開搞。吳子嘉更說，雖然蔡英文執政失敗，但搞行銷騙年輕人這方面，民進黨確實非常有成就。