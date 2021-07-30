國內新冠疫情持續延燒，政府為防範疫情，持續擴大採購疫苗和加速國產疫苗研製，但國人對國產疫苗有信心嗎？台灣民意基金會近日公布國產疫苗民調，民調顯示從三月到七月，國人對國產疫苗有信心者流失24.3個百分點。對此，基金會董事長游盈隆認為，蔡英文總統的防疫和疫苗政策，用8個字形容就是「明修棧道，暗度陳倉」。網友則表示，「一針見血」。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

游盈隆29日上宅神朱學恒臉書「阿宅萬事通事務所」直播，朱學恒問游盈隆，台灣民意基金會公布的民調，民眾對紓困、疫苗採購、國產疫苗通通不滿意，正常而言，蔡總統執政團隊不是應該跟著調整方向？為何此次未見民進黨政府調整？

游盈隆說，就他個人目前觀察到的，蔡政府並沒有要調整的跡象，「在防疫政策上，蔡總統才是最高指揮官，並非是衛福部長陳時中，陳時中只是執行者，民進黨府院黨團上下也都追隨蔡總統領導，在疫苗政策上，也是由蔡英文總統擬定」，對於會不會隨著民意質疑，而調整疫苗政策，游盈隆說，蔡總統目前是以雙線模式並進。

游盈隆解釋，蔡總統目前一方面，會針對民意質疑做政策微調，但另一方面又堅持既定的政策，若要用8個字來形容蔡總統疫苗政策，就是「明修棧道，暗度陳倉」。一方面加大對外採購疫苗，另一方面，力推國產疫苗政策依然不變，但他強調，國產疫苗硬要通過EUA，恐會引起社會強大反彈。

網友則在直播中留言，「一針見血」、「頓悟」、「這句說的好」、「有疫苗，就不用三級這麼辛苦」、「真的知人知面不知心」。