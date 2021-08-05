對於行政院規畫將推出「振興5倍券」，國民黨立委賴士葆痛批，掩耳不聽人民希望直接發現金的吶喊，昏睡又昏庸的政府是叫不醒的！

疫情逐漸趨緩，全國防疫警戒已降至二級，行政院規畫將推出「振興5倍券」，今年的振興5倍券，除維持面額200元及500元，確定將新增1000元面額，總張為10張，相關面額張數配置仍在討論中。

國民黨立委賴士葆今（5）日在臉書直批，蔡政府執意地要發5倍券，掩耳不聽人民希望直接發現金的吶喊，昏睡又昏庸的政府是叫不醒的！

賴士葆表示，這些日子以來，他的服務處接到最多的申訴和哭訴，就是領不到紓困金和打不到疫苗。每次接到這種電話，都讓他覺得極其挫敗、憤怒和感慨。因為他們貧病交迫又因疫情失業，就是領不到紓困金，有強烈的被剝奪感！

賴士葆痛批，疫情之下，紓困8千多億的天文數字，那也是納稅人的血汗錢，如今就像空白授權給政府，讓人心痛的是錢沒有花在刀口上。他更質疑，藉著發放5倍券的議題，可以掩蓋疫苗開天窗的窘境，還有民眾被迫施打高端疫苗的憤怒，這是一石二鳥的詭計嗎？。