國民黨召開「發現金要疫苗」記者會。(中時新聞網直播)

本土疫情趨緩，行政院規劃推出5倍券，進一步振興國內經濟與受創產業，但外界對於「發現金」的聲浪仍高。國民黨今(11日)召開「發現金要疫苗」記者會，黨團書記長、立委陳玉珍在會中表示，「請民進黨高官先停發3個月月薪，再用5倍券代替薪水，體驗一下人民痛苦」。

陳玉珍直言，儘管民眾要發現金的呼聲這麼高，但是我們執政黨、行政院長還是決定做，他們實在沒有體驗到基層百姓痛苦，然後做出這種決定，因此提議高官們先停發3個月薪水，沒薪水沒收入，接著5倍券比現金好用，那就用5倍券代替薪水。

陳玉珍說，「5倍券這麼好用的話他們先做示範，百姓都已經在溺水，還在量救生圈，完全不知民生疾苦，讓他們親身體驗一下人民的痛苦」。另外為支持國產疫苗，陳玉珍說，「也請高官們捐出自己的手臂，留下手臂 不要跟基層百姓搶疫苗，應該把國際認證疫苗留給人民，再次呼籲要發現金、要疫苗」。

至於為何政府此次仍要推行振興券而非現金，行政院長蘇貞昌日前表示，因為受疫情衝擊，今年特別多內需產業受到影響，特別發現金紓困，所以有900多萬人領到現金，花了1500多億，而進一步現在要振興，接著振興就是發給民眾限期使用的5倍券，這是從去年的3倍券的成績後更精進的，也就是等於現金，必須限期使用，才不會被存起來，同時地方政府、業界都會加碼、加倍使用，這就是發振興券的好處。