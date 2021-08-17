行政院原本規劃用1千元兌換「振興五倍券」，後來在黨內立委反彈下，朝全民免費領取五倍券的方向規劃。淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，自己看到一個綠委振興券的大內宣，他看完只想講句難聽一點的話，「原本是硬要收錢，然後後來裝成大發慈悲的樣子，像施捨一樣說我現在不收你錢了，還要我感激，是把人當猴子耍嗎」？

包正豪在臉書發文表示，自己看到一個綠委的振興券內宣，他感到很有趣，主要傳達的是「德政」，想要告訴閱聽人：你看你們賺到了，本來要花1000元才有，現在免費送給你。

包正豪分享綠委振興券宣傳。（圖片摘自包正豪臉書）

比較一下國民黨執政時期的消費券和現在的振興券，包正豪直言，不覺得這個大內宣有點類似商家先把價格拉高，「然後再告訴你說，我跳樓大拍賣，打折打到骨折嘛」！講句難聽一點的話，原本就不要錢，你先是硬要收錢，然後再裝成大發慈悲的樣子，「像施捨一樣說我現在不收你錢了，還要我感激，是把人當猴子耍嗎」？

包正豪批評，然後綠委為了正當化對於收費的政策改變，搬出來「上半年經濟成長率8.34％」的理由，他不覺得數據會造假，但是以台灣經濟發展到現在的經驗來看，這種動輒7％到10％的經濟成長率，大概都是發展初期才會出現的數字，因為比較基期的基數較低，所以上半年經濟成長率破8％，只是告訴人民，去年同期台灣的經濟成長表現爛爆了。包正豪猜想，「這是民進黨中央廚房統一供稿餵食的文宣，但能顛倒是非，也是很值得學習的，但不想針對個人，所以還是馬賽克一下好了」。