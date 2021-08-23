蔡英文總統今天率先施打國產高端疫苗，國民黨團召開記者會痛批，高端根本將「實驗品」當「量產品」給國人施打，利用國人進行大規模人體實驗，怒轟若施打高端疫苗後體內沒有任何抗體，施打高端疫苗的國人，向衛福部長陳時中提出集體訴訟。

國民黨團總召費鴻泰表示，台灣現在施打的疫苗中，除了高端之外，包括AZ、莫德納、BNT都會公布保護力相關數據，並且都完成第三期期中報告實驗，也唯獨高端沒有註明保護力，食藥署的做法相當匪夷所思。

費鴻泰指出，食藥署提供的封緘批號不連續，根本違反《藥事法》相關規定，蔡政府為了高端一路大放水，國民黨團樂見國產疫苗能夠獲得到國際認證，但是蔡政府如此揠苗助長國產疫苗，質疑蔡英文為何對陳時中下令，在高端還未完成三期實驗，就要讓國人施打？目的何在？

藍委洪孟楷要求，衛福部必須告訴國人，SP2103的5151劑即將在9月23日到期，是不是樣品、即期品？另外總統的醫療團隊也必須告訴國人，總統今天打了高端疫苗後，保護力的數值是多少？否則該如何能說服國人支持高端疫苗呢？

藍委賴士葆表示，針對選擇施打高端疫苗的國人，在施打前、後進行血清抗體分析，費用約在1000元至1500元左右，比較施打前後抗體是否增加，倘若有60萬人施打，也只需6億元，這對已經賺了幾百億股價的高端來說，應該不過是個零頭。

國民黨團要求，衛福部在不違反個資的範圍內，註記施打高端每天有多少人，初次施打第一劑高端體內血清抗體數據為何？倘若體內沒有任何抗體，國民黨團主張施打高端疫苗的國人，向陳時中提出集體訴訟，欺騙國人、圖利高端。