挺五倍券限期使用「比現金好」 蘇貞昌：一定有刺激效果

國內疫情持續延燒，但已呈現趨緩，行政院研擬推出5倍券來振興經濟，但該以何種形式方式發放，在近期掀起討論。民進黨內立委對該不該發現金也有雜音，但據民進黨最新黨內民調顯示，有6成民眾願意接受5倍券政策。

蔡總統今日上午與行政院長蘇貞昌會面舉行例行性會議，行政院發言人羅秉成在會後轉述，蘇貞昌就紓困及振興方案向蔡總統報告，並針對疫情及政情發展交換意見，而蔡總統也請政院以去年成功經驗為基礎，就5倍券政策，提出更完善的計畫。

不過民進黨立委陳亭妃日前直言「紓困發現金，振興發振興券」這部分較有共識，但不要讓民眾從荷包裡拿1000元來換振興券。高雄市長陳其邁則喊出加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍，也讓其他綠色執政縣市首長及綠委備感壓力。

而民進黨今天中執會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中表示，超過六6成民調支持振興券。

據轉述，林錫耀報告時提到振興、疫情、疫苗，林錫耀指出，目前內部民調顯示，六成支持發五倍券，民眾對此發放政策，多數是支持。

此外，他說，最近疫情降溫，還沒有清零，大家還是要注意；至於疫苗，因為國際供貨不穩，韓國也有很多新聞報導，採購的莫德納疫苗，至今也只給一半，國際上疫苗供貨不穩，也影響台灣疫苗到貨量不穩。據轉述，對於振興券，黨內接獲民眾陳情的意見不少，不過蔡英文總統也在會中強調，在定案前，行政院一定要找黨團溝通。行政院政務委員黃致達表示，未定案前一定會先跟黨團溝通。與會者就沒有多做發言。