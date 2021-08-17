行政院將推的「振興五倍券」定案，有立委建議可於中秋連假（9月18日至21日）前發行；民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，要看行政速度，譬如印券的速度，而對於數位政策跟措施上的施行能否同步執行，民進黨團也會綜合了解，希望能越快發行越好，但時間大概不會超過10月初。

對於馬英九執政時發行消費券，當年蔡英文、蘇貞昌等都表示，發現金比較好，但現在還是用發券的方式，是時空、需求不同？民進黨立院黨團書記長羅致政說，重點是要對症下藥。經濟的衝擊看起來是表面是一樣，實際上的原因跟衝擊後果是不一樣。

民進黨立院黨團今記者會中，被問到有關振興五倍券一事，劉世芳說，6月18日立法院已經通過特別預算案，所以行政院送過來後，很快就會通過相關決議讓五倍券可以發行，民進黨團當然希望能越快發行越好，一旦超過10月初，未來執行期限就會往後延。

她說，振興五倍券要發行是刺激內需的經濟之外，最重要是國內的疫情要能夠穩定跟控制得宜，如果疫情穩定控制得宜的話，振興經濟在內需，尤其是這一波受到影響的行業，才會受到比較好的刺激。所以期待，未來在這個振興五倍券要正式對外公佈發行的時候，也是在疫情相對的穩定狀況之下，那這樣子對全民才是最大的助益。

被問到當年民進黨反對馬英九消費券，要求發現金；劉世芳說，時空、需求不同，當然是最後的結論，但是發振興五倍券是要在特定的時間內消費，這樣才能達到效果，如果發現金或消費券的方式，沒有辦法特別在指定期限消費，所以不管是消費券或者是去年的三倍券，立法院黨團是跟行政院充分溝通下，用振興五倍券的方式提振這次的內需經濟理念，所需要的一個手段。

至於昨天黨籍立委與蘇貞昌溝通；她說，民進黨的黨團有45位委員出席，那發言的人數有30位，大家的立場都一致。振興五倍券可以免收1千元，共識性非常的強，同時包括小面額的部分怎麼樣擴大、可以參與的層面，希望能夠盡量、盡快發行；就她所瞭解就是說，如果印製完成的話，10月初就可對外發行。

她說，昨天在場很多委員對於蘇院長的發言，都是讚賞跟這個共同的決定，相當的和諧。所以民進黨在綜合各方的意見，最後出來的共識性非常強，這是民進黨決策的過程，所以這樣子的一個決策的形成過程當中，也是有不同的聲音，但是我們願意放下身段聆聽各種不同的聲音，怎麼樣可以變成這執政黨裡面最好的一個政策，這是一個過程。