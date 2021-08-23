中信金(2891)旗下中信證積極輔導臺灣企業進入資本市場，近年電動車蔚為風潮，中信證主辦輔導為昇科(2252)於今（23）日登錄興櫃交易，主辦券商興櫃認購價格為80元，早盤表現強勁，盤中最高來到120元，漲幅50%。

為昇科是為升集團旗下子公司，主要從事汽車先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）毫米波雷達相關傳感器之研發、製造及銷售，居兩岸廠商之領導地位，擁有完整產品線，包含短距雷達、中長距雷達、內輪差雷達及生命偵測雷達，今年年底將與全球最大的雷達晶片供應商完成開發新一代成像雷達。為昇科2018年至2020年，年營收成長近10倍，今年僅上半年營收即逾新臺幣6.6億元，一舉超越去年全年營收，更受惠於中國大陸通過商用車強制配備前雷達法規，出貨量大幅增加，獲利開始由虧轉盈。

毫米波雷達是目前最廣泛應用於車用偵測系統的產品，相較光學雷達（LiDAR）和一般攝影鏡頭，具有拍攝距離遠、目標精準度高、且不受氣候影響的特性，是全天候雷達，獲得美國公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）高級安全認證評價。為昇科指出，2025年汽車將逐漸轉換為智能駕駛，為昇科擁有自主技術、多元積體電路平臺、客製化能力高等優勢，配合多家系統平臺開發商技術，以優越技術整合能力，搶占智能駕駛、智慧交通的龐大商機，在中國商用車市場市占率超過5成。

中信證認為，在各國法規規範強制配備毫米波雷達，及2030年起陸續禁售燃油車等多重推力下，預期將開啟汽車智能化十年大潮，為昇科必能在這波浪潮中，取得絕對優勢，成為智能化傳感器的關鍵合作伙伴。