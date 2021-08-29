台中市議員林祈烽接獲台中市教師職業工會陳情，指中央已修正《中央機關員工一般健康檢查補助基準表》，自2022年1月1日起生效，但台中市卻遲遲未跟進修正，質疑同樣是公教人員，健檢補助怎麼可以有差別待遇？市府表示，已行文各機關估算未來增加的健檢費用，因之前都沒有把工友列入，新修訂辦法已列入，正確的預算經費還在調查中。

林祈烽關切公教人員權益，教師因長年在校園講課教學，往往會累積一些職業病，如慢性支氣管炎、慢性肌腱炎、筋膜症候群、消化性潰瘍，甚至是泌尿道感染等，還有失眠和焦慮症狀；去年教育局曾幫教師工會詢問過多間醫院，希望能幫教師量身打造健檢套餐，但醫院都無法配合這樣的健檢方案。

教師職業工會日前向他陳情，指中央已在今年8月修正公布《中央機關員工一般健康檢查補助基準表》，並自明年1月1日起生效，調增公教人員健檢補助費用，台中市訂定的《台中市政府及所屬機關學校公教人員健康檢查處理原則》補助規定，卻還是偏低的辦法，相差金額級距為1000至2000元不等。

「學校工友也沒有補助！」林祈烽表示，但中央新修訂的辦法，已把工友列入補助人員中，希望台中市的健檢補助應比辦中央機關來調整。

林祈烽質疑，攸關公教人員的權益與福利，中央既已修訂辦法，地方應一併調整，不應該中央和地方不同調，大家都做一樣的工作，有時候地方做的甚至比中央還多，結果健檢補助卻比中央還要少，這是沒有道理的。

對此，市府教育局長楊振昇表示，教師健檢套餐部份，會與衛生局再共同努力，至於中央在明年修正提高員工健檢補助經費，已和市府人事處進行協調，未來市府公務員和學校教師都會有一致的考量，會朝此方向努力。

人事處長陳杉根指出，已行文各機關估算未來增加的健檢費用，因之前都沒有把工友列入，現在新修訂辦法已列入，所以正確的預算經費還在調查中。