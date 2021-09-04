指揮中心今（4日）針對國籍航空機師及家人群聚事件發送110萬封細胞簡訊，提醒足跡與確診者重疊民眾特別留意。（指揮中心提供）

民眾收到細胞簡訊相當訝異，桃園市衛生局呼籲民眾不要驚慌。（讀者提供）

中央流行疫情指揮中心為防堵可能的社區疫情擴散，4日發出110萬筆「細胞簡訊」予8月13日至9月2日曾與確診者軌跡重疊之民眾提高警覺，但卻有不少民眾對次感到一頭霧水。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，這麼謎的發送標準，到底是在防疫，還是在消化預算？

指揮中心指出，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指揮官陳時中表示，4日下午總共發布110萬封簡訊，這不是說一定有接觸，只是足跡可能有重疊，接到簡訊的人也不必太擔心，如果回想起來曾經有症狀，或是現在有症狀，都要即時和醫師做諮詢和採檢。

對此，楊植斗在臉書上發文表示，發出110萬封細胞簡訊，有人根本沒去桃園也收到；有情侶生活圈完全重疊，女朋友收到自己卻沒收到。他質疑，這麼謎的發送標準，到底是在防疫，還是在消化預算？

網友們也留言回應，「粗暴言論DUCK不必」、「感覺像亂槍打鳥」、「一個亂槍打鳥的概念」、「發跟沒發一樣，毫無意義及作用的簡訊！」

此外，指揮中心發言人莊人祥指出，4位確診者的電子軌跡可能包含雙北、桃園甚至其他縣市，因為匡列時間是8月13日至9月2日，這期間有些地方衛生局可能沒有公告足跡，這些個案可能到某個地點停留比較久，就會針對附近周遭民眾的訊號來發簡訊。