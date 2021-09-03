民眾防疫宅在家時間增多，外送平台商機暴漲，台中市議員李中3日在總質詢時表示，政府若漠視平台業者壟斷性收取高額服務費用，應制訂自治條例因應。法制局指出，平台業者與餐廳間爭議，為業者間爭議，公平交易委員會已介入調查，市府持續為消費者權益把關。

李中指出，國內外送龍頭市占率高，一般餐飲業者的食材成本、水電瓦斯成本以及人事成本，大約占營收的七成五到八成，利潤大約二成到二成五；但外送平台業者要收取35-40％服務費用，造成餐飲業者利潤銳減。

李中說，市府不能消極用尊重市場機制這句話來應對，反壟斷的業務是屬於中央公平會的範疇，物價波動與消費者權益，與地方政府經發局與法制局有關，要求市府要有積極作為，有必要時，議會也可制定自治條例，讓餐飲業者、外送平台與消費者權益受到照顧。

經發局表示，市面多家外送平台業者，平台上架費3000元至6000元、使用月租費500至12000元，合作抽成費15％至35％，各家業者收費標準不一，回歸市場機制，店家可自由選擇加入；店家如須協助提高曝光度、行銷廣告及強化品牌等，可選擇適合自身經營條件及需求的平台加入。

經發局強調，若外送平台業者查有涉及聯合壟斷，不公平競爭情事，相關事證將移請中央公平交易委員會依法調查裁處。

法制局則指出，平台業者與餐廳間爭議，為業者間爭議，日前公平交易委員會已介入調查，市府持續為消費者權益把關。