民政局長吳世瑋說，餐廳用餐場所每區域均設置隔間，且每一隔間內不超過80人、用餐時維持社交距離就座。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

民政局長吳世瑋強調，用餐時維持社交距離，由專人分菜後上菜，遵守餐飲業內用防疫管理措施規範用餐。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

DeltaDeIta來勢洶洶全台疫情拉警報，台中市大雅區公所竟舉辦里鄰長南部2日遊文康活動，市議員曾朝榮等9日踢爆，大雅鄰里長一行人總共134人違反防疫規定恐成為防疫破口。市長盧秀燕說，感謝議員檢舉市府必定查辦，議員建議里鄰長文康參訪活動是否延至疫情趨緩後再辦理，將再與里鄰長溝通。

曾朝榮說，台中市政府限制民眾中秋節烤肉活動，卻默許里鄰長出外郊遊，且出遊人數破百，令人懷疑市府防疫態度外，更擔心台中出現防疫漏洞；陳情民眾質疑市府先前造冊讓里鄰長優先施打疫苗就是為要準備去團康出遊，呼籲市府應該秉持相同且謹慎防疫立場，不可讓出遊玩樂變成防疫的破口。

市議員江肇國表示，里鄰長被市府歸類在重要防疫人員，平時工作辛苦值得慰勞，但不應用強逼他們出遊方式，讓他們陷入兩難中，不去怕得罪公所，去了又害怕群聚染。市府應將今年度活動經費予以保留，或以其他形式獎勵里鄰長，切勿陷里鄰長於不義又暴露在危險中。

民政局長吳世瑋說，大雅區是疫情降級後第一個出團的行政區，區公所帶團出遊有遵守部分防疫作為，用餐時每桌按社交距離就座、40人遊覽車只坐20人，但出團人數超過中央防疫規範人數，已要求大雅區儘速提供詳細報告，如查有人員疏失，必將依規查處。

吳世瑋指出，市府要求該團回程取消今日晚上聚餐、改以餐盒代替。考量近期疫情不確定性再次提高，已要求全市29區公所暫停所有文康活動，並請大雅公所取消原訂第2梯出團行程，待未來疫情趨緩，再依照中央規定研議出團事宜。

民政局說明，大雅區公所於9月8、9日及14、15日前往南部舉行110年度里鄰長文康活動；全區15里分二梯次。第1梯共8里參加總人數134人，搭乘8輛遊覽車，每輛遊覽車乘座人數20以下，並採各團分別進出；餐廳用餐場所每區域均設置隔間，且每一隔間內不超過80人，用餐時維持社交距離，由專人分菜後上菜，遵守餐飲業內用防疫管理措施規範用餐。