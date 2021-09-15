台中市農業局長蔡精強（左）、后里區長賴同一（右）共同推薦后里好梨（王文吉攝）

台中后里主打豐水、秋水、新興等品種，高單價的甘露梨更是頗受好評（王文吉攝）

現值高接梨產季，台中后里主打豐水、秋水、新興等品種，高單價的甘露梨更是頗受好評。后里區公所舉辦后里區蔬果產業文化活動「后里好梨、乎哩好禮」，即日起至25日正式上線行銷，透過網路行銷策略，邀請消費者採買后里好梨，完成指定任務上傳照片，還可參加600盒后里高接梨抽獎。

今年因應疫情關係，避免群聚的問題，后里區公所為達到最好的宣傳行銷效果，特別拍攝製作互動式的宣傳影片，邀請立委楊瓊瓔、后里區長賴同一、后里梨農與環保志工入鏡，實際走訪水梨園，深入了解梨農平日栽種的日常，及分享后里水梨與其它地方不同的特色。

農業局長蔡精強表示，這兩年受到疫情影響，民眾的消費能力下降不少，今年因應疫情防疫的規範，后里區公所特別推出「吃好梨抽好禮大放送」活動，消費者不需要出門，就可在家中上網至「后里好梨‧乎哩好禮」Facebook粉絲專頁，購買當季好梨，並且完成指定任務上傳互動照片，就有機會免費帶回后里甘露梨禮盒。

后里區長賴同一說，后里區位於大安溪與大甲溪之間，由於獨特的土壤及氣侯，終年適合栽種各種農作物，尤其適合亞熱帶農作物生長。后里區也是高接梨重要產區，品種有豐水、秋水、新興等，近期更加入了頗受好評及高單價的甘露梨，讓消費者愛不釋口。

主辦單位指出，今年的臺中市后里區蔬果產業文化活為期11天，活動期間藉由Facebook粉絲專頁分享與推廣后里的農特產品，讓有興趣的消費者能夠第一時間找到相關的銷售資料，進而透過網路並訂購，以電子商務的模式，擴展后里區農特產品的行銷管道與通路。