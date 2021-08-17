行政院長蘇貞昌16日邀集民進黨立法院黨團討論振興五倍券，定調全民免出1千元領取振興五倍券，將採紙本券與數位券並行，並於10月初上路。前民進黨立委郭正亮直言，既然現在版都印好了，紙都買了，為何還要拖到10月，就是因為時間點上更靠近12月的公投，蘇貞昌希望藉此緩解民眾不滿，若民調有回升，說不定有些人就不會去投公投票。

郭正亮16日在中天政論節目《正常發揮》中表示，要理解蘇貞昌，一定要用政治邏輯，10月初振興五倍券上市，各部會是不是要推出折扣活動？各商家是不是要推出配套折扣活動？各種點數競賽可以搞一個月，蘇貞昌認為這有利於緩和民眾的不滿，如果民調上升，可能有一些人就會說不要投了，否則他講的邏輯大家都知道，且版都印好，紙也買好，現在也不用拿1千出來換，不是9月中就可以發了？為什麼要拖到10月，當然就是要距離12月18日的公投近一點。

郭正亮指出，政治學符合牛頓第三定律，做用力和反作用力成正比，搞越大失敗受傷越重，蘇貞昌一路搞，蔡英文怎麼會不知道？英系立委和她很熟，而且這些人都很低調的，一定會和她反映基層狀況，而蔡英文可能是認為，看蘇貞昌要玩到哪裡，怎會有人一人獨裁到這種程度？這麼多立委跟你說有問題，在野黨也都反對，「本黨立委這麼多人跟你說有問題還硬搞，看你囂張到幾時？」

郭正亮直言，最後就是立委全面發新聞稿和蘇揆你對槓，這在以前從未發生，那天晚上官邸的派系協調會，蘇貞昌缺席是因為不敢去，若去了就是還要堅持，但他就知道自己輸了所以沒去，而那天的主軸就是全民免付。