新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，如何讓五倍券跟新北市特惠券，用加碼方式帶動基層經濟活動，用何種方式帶動更多經濟？不論是小面額或加碼或其他方法，新北會準備好，等中央一公布就會搭配中央公布，帶動新北的經濟消費力，尤其在庶民經濟復甦，希望用多一點力量幫他們度過難關。

而被問到北市擬在24日開放9大運動項目，包括籃球、街舞等項目，對此新北市教育局長張明文今在疫情說明會上表示，雙北是共同生活圈，新北跟北市體育局都會電話彼此作連絡討論，我們共識是彼此會有一致作法。