台灣經濟因疫情受重創，中央擬發5倍券振興消費，圖為民眾在攤販排隊取餐畫面，僅為示意圖。(中時資料照)

關於行政院擬推出5倍券一事，行政院長蘇貞昌表示，去年3倍券大成功，且創造了千億以上的效果，並且地方跟進，業界也加碼，是把去年的經驗再加以精進。新北市議員葉元之今(11日)在臉書貼文質疑，「蘇貞昌無視審計部的打臉，硬要扯3倍券的千億效應，這不就正是『指鹿為馬』的心態，謊話說得越誇張，越能享受『行政院長說了算』的權力快感？」

關於外界對於5倍券的質疑，蘇貞昌9日、10日曾回應，去年3倍券大成功，原因就是高達2333萬人領取使用，而且創造了千億以上的效果，並且地方政府都跟進、業界更加碼，連加油都有優待，所以看出為什麼要發行振興券，我們對於整個紓困都是發現金，已經發了1500多億、900多萬人領取，而振興券正因為它是全國普發，而且限期使用，並且可以一再循環，業者還會加碼、地方政府還會跟進，效果就在這裡，所以我們是把去年的經驗再加以精進，希望大家都在這一波受衝擊內需產業都能使用，希望能夠再創新高。

葉元之在臉書說，明明審計部早就已經打臉，指出3倍券創造千億經濟效應的說法，沒有資料可以佐證，蘇貞昌所謂3倍券創造千億效應的依據，是用去年使用數位3倍券的民眾，平均消費5785元，再乘以所有3倍券領用人數2332萬人，推估出來的。他認為，「這當然毫無依據，綁定數位3倍券的人，很多都是平常該花什麼就花什麼，並沒有因為多領了這個消費券，就多花一毛錢。」

葉元之指出，所謂的平均消費5785元，也就是這些人本來就會有的消費，跟3倍券哪有關係，怎能算到3倍券的經濟效益？因此他說，「蘇貞昌無視審計部的打臉，硬要鬼扯3倍券的千億效應，這不就正是『指鹿為馬』的心態」。