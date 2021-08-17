美軍自今年開始陸續從阿富汗撤兵，不料塔利班在近日攻陷首都，使阿富汗一夕之間改旗易幟，美軍倉促撤退的行動，也引起國際矚目，台灣政壇也掀起熱議。被問及阿富汗變天，行政院長蘇貞昌今表示，當年國民黨威權統治、戒嚴台灣38年，他在戒嚴中不怕被殺、被關，他會戰到最後，被槍斃也不怕。對此，資深媒體人趙少康回應，「和平不到最後關頭，絕不放棄和平」。

行政院長蘇貞昌呼籲台灣人要堅定自己國家信念，要相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去。（呂妍庭攝）

蘇貞昌17日受訪表示，阿富汗是內部亂，外部想要幫忙都沒有辦法，唯有自助、才能人助，呼籲台灣人要堅定自己國家信念，自己不要內亂，也不要看台灣好像會亂起來。

趙少康同日在臉書PO文先是提到，自己近日問蔡英文、蘇貞昌，「如果有一天共軍兵臨城下，民進黨是要戰還是要和？」蘇貞昌回答，國民黨戒嚴時他都不怕被殺被關了，他會戰到最後，被關被槍斃也不怕，還說有些人就是「長他人威風，滅自己志氣」。

趙少康忍不住痛批，蘇貞昌把共軍攻台跟國民黨戒嚴混為一談，是牛頭不對馬嘴，完全不能同日而語。如果真的有蘇貞昌口中被關被槍斃的假設，那整個台灣會是什麼悲慘的狀態？

趙少康說，台灣當然不是阿富汗，但共軍也不是塔利班，他想強調的是，台海最重要的是和平，領導人一定要有「和平不到最後關頭絕不放棄和平」的信念，如果台海發生戰爭，就真是最大的悲哀。