行政院長蘇貞昌今17日視察故宮南院時強調，故宮南院是「嘉義的大公園」，希望和台北故宮結合建設成「台灣雙故宮」。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌今17日視察故宮南院時強調，故宮南院是「嘉義的大公園」，希望和台北故宮結合建設成「台灣雙故宮」，透過故宮豐厚典藏雙邊展覽，讓南院與北故宮相互輝映，讓嘉義被世界看見，南院也不只是「文化的故宮」、「嘉義的故宮」，而是「世界的故宮」、「亞洲的故宮」和「台灣雙故宮」。

蘇貞昌特別稱許故宮博物院院長吳密察具備世界觀，還擁台灣心，2019年接任後院長後，以其行銷手法讓南院參觀人次從2018年遞減的76萬人次，再度提高到百萬以上，連去年2020年疫情期間，也達到超過百萬參觀人次，這是吳院長及故宮所有同仁的努力成果。

蘇貞昌說，未來五倍券推出後，故宮更需加強行銷，再創人潮，尤其未來嘉義蒜頭糖廠五分車延伸至南院，還請故宮把握時機，以國際水準並結合現代科技、古老文化，以及展現台灣等原則，加速做好故宮南院二館規畫與設計。

蘇貞昌說，南院雖設置於嘉義縣，但故宮豐厚的典藏可藉由雙邊展覽，使南院與北故宮相互輝映，民眾搭乘高鐵，1個半小時即可到此參觀，故宮南院可成為「嘉義大公園」，讓嘉義被世界看見。