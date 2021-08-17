行政院長蘇貞昌17日近午在農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，到嘉義縣番路鄉視察茶業改良場南遷預定地。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌17日近午在農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，到嘉義縣番路鄉視察茶業改良場南遷預定地。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌現場喊出支持茶改場總廠遷至嘉義，相關經費、人力都給予全力支持，但前提是包括承租戶、商標等問題要解決，不要先核定，花錢又被罵！（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌17日在農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同下，到嘉義縣番路鄉視察茶業改良場南遷預定地，蘇貞昌現場喊出支持茶改場總廠遷至嘉義，相關經費、人力都給予全力支持，但前提是包括承租戶、商標等問題要解決，不要先核定，花錢又被罵！

蘇貞昌說，台灣茶葉種植區已經有很大的變化，茶改場現址狀況已不同，一定要改變，才符合實際上做茶葉改良的功能，而嘉義就有這個特色，他特別肯定陳明文，看出產業變化，嘉義又有條件，所以提出建議，而他看了報告就馬上下來看。

蘇貞昌強調，茶改場總場南遷嘉義縣，相關經費、人力都會支持，但前提要先解決預定地上承租戶問題，以及台灣茶葉相關標示，不能混雜國外進口的茶葉，並要求農委會做好水土保持。

蘇貞昌強調，農業改良場對台灣影響深遠，他自2年多前再次擔任行政院長，就全力支持改良場的發展，特別是在專業、專責方面，不能專責於茶葉改良，又兼銷售茶葉、烘焙咖啡，所以專業項目要分清楚。

茶改場總場規畫南遷，已選定番路鄉台18線旁約32公頃台糖土地，新設梅山試驗站位於林務局轄管185林班地，面積約9.8公頃，總經費約21億餘元。

「嘉義在轉型，嘉義在改變，很快的能將成績交給大家！」翁章梁說明，感謝蘇院長今日親自前來嘉義視察，並宣布未來茶改場與預定地原承租地主協調好後，同意將總廠設在嘉義番路鄉台18線上，另將設立位於海拔1600多公尺的梅山試驗場，這對嘉義來說都是重要的宣布，也是茶業未來一百年發展的重要布局。