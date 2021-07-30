行政院傳出將以「五倍券」作為振興方案，國民黨立委今出面呼籲，民間基層的期待，就是由政府直接將現金匯至戶頭，想到去年拿錢買三倍券就是一肚子怨氣，「蘇貞昌大人請你回到良心，從善如流。」

全國防疫警戒降至二級，國發會正規畫將再發放振興券。據悉，行政院原已拍板將採用「五倍券」方案，但卡在預算、數位振興券等問題，加上執政黨立委有人喊出六倍券，全案仍在討論中。但目前政院評估，「五倍券」所需經費近千億元，仍在剩餘預算1600億元範圍內，該方案可行性高。

對此，國民黨立委鄭麗文表示，蘇貞昌自以為發明了三倍券，但每次只要講到幾倍券，民眾就是想訐譙政府而已，呼籲行政院懸崖勒馬，普發現金，這才是基層社會的真正民意，「蘇貞昌大人請你回到良心，從善如流。」

國民黨立法院黨團總召費鴻泰也強調，調查顯示目前國人的痛苦指數是歷史高端，6月份的失業率已經逼近5個百分點，創下十年來的最高紀錄，結果政府不趕緊提出振興方案，還不打算順應民意普發現金，對老百姓生活的痛苦絲毫沒有感覺，嚴重與社會脫節。因此，國民黨呼籲政府要記得以民意為依歸，直接普發現金幫民眾度過難關。