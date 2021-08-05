本土疫情重創國內民生經濟，傳出中央擬發「5倍券」振興消費，引發各界熱議。民進黨前立委鄭寶清表示，他走訪桃園多處偏鄉發現，很多沒有勞健保、失業或打零工、沿街叫賣維生的人，他們彷彿疫情的「弱勢邊緣人」，不僅得不到紓困或補助，所謂5倍券對他們來說更是「緩不濟急也不容易使用」，呼籲政府應直接發萬元現金，或以現金搭配振興券發放。

鄭寶清4日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他針對振興券政策規劃方向，近兩日拜會多位立委老友，除向他們強調紓困的重要性，更建議振興方案要顧及弱勢邊緣人的痛苦，且必須要讓弱勢者能夠使用便利，畢竟紓困與振興兩者是環環相扣的，政府照顧民眾必須要更加細心。

鄭寶清表示，他走訪桃園多處偏鄉，許多民眾都向他反映，沒有勞健保的人就是因為失業或處於經濟困境，他們平常不是因病在家，就是只能靠著打零工、路邊小販、沿街叫賣修理維生，他們彷彿是這波疫情下的「弱勢邊緣人」，已遭受沉重打擊卻仍得不到任何紓困或補助，至於振興券對他們而言更是「緩不濟急也不容易使用」。

對此，鄭寶清直言，他已向多位過去在立法院的老友轉達，所謂「振興券放大5倍」這個立意固然良善，但卻不能忽略那些「弱勢邊緣人」。鄭坦言，應該要像補助職業工會勞工一樣直接發放萬元現金，或是振興券搭配現金發放，方能兼顧弱勢實際使用上的困難，更不應該落入現金與紙本爭議中，弱化了原本紓困、補助的核心價值。