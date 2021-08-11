中央即將推出五倍券，但不僅在野反對，就連自家也有許多人不挺，但行政院長蘇貞昌仍堅持推行，民進黨秘書長林錫耀更出面力挺，稱「民調顯示超過6成民眾支持五倍券」，遭網友公幹睜眼說瞎話。

中央的五倍券政策，除了在野黨外，就連自家立委也出現不同聲音，認為應該直接發4000振興券，或是改發現金，但蘇貞昌態度相當強硬，一度惹火自家人，怒嗆「都不事先溝通，只會要我們配合」。

對此林錫耀力挺五倍券，表示根據黨內民調顯示，有六成民眾支持五倍券政策，更稱國民黨近日黨主席選戰開打，因此把民進黨當作攻擊對象。

網友看到後全部怒嗆：「什麼民調，拿出來給我們看啊」、「大概就跟統計106萬人願意打高端一樣的算法吧」、「明明大家都比較想要現金」、「這是哪個異世界的民調」、「這位不就是之前說民進黨沒有網軍的人嗎」、「造謠是不是可以罰300萬」、「我怎麼都沒接到民調電話」、「上次YAHOO統計有82.4%希望直接發現金耶」、「又再說幹話」、「沒關係啦，側翼會嗆你不爽不要領」、「黨內民調，怎麼不乾脆說9成」。