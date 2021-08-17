民進黨宜蘭縣議會黨團今舉行記者會，呼籲縣府提出加碼、放大振興券措施，強調「加碼發1000元，天天送農產品，月月抽宜蘭厝，宜蘭不要慢半拍。」（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣議會黨團今天（17日）指全國已有超過10縣市加碼、放大振興券措施，但宜蘭縣政府還在打瞌睡，縣議員陳文昌建議來宜蘭住一晚送農特產、抽宜蘭厝，而且要「月月抽」，對於「送厝」縣府回應「應該不會考慮」，強調會有讓人眼睛一亮、有感的措施。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇、縣議員呂惠卿指出，當各縣市提出加碼措施時，宜蘭縣看起來是靜悄悄，不知道林姿妙縣長想什麼？縣議員林麗、謝燦輝直指各行各業都受到疫情重創，百業蕭條都亟需協助，縣府有聽見人民的聲音嗎？

縣議員張秋明擔憂，不要連宜蘭縣民的振興券都花到別處，自家經濟提振不起來。縣議員吳宏謀建議，縣府至少要加發1000元給縣民促進宜蘭經濟發展。

縣議員陳文昌提出「送厝」，他說，來宜蘭住一晚可送農特產品，且有抽宜蘭厝的資格，每個月都抽一次，至少要送10棟，可送價值約500萬至600萬元的套房。

縣府祕書長林茂盛表示，縣府一直定調會視疫情滾動式調整、作相關編列，因疫情而調整的童玩節經費會優先作振興方案的相關預算支用，但必須經過行政程序，會將計畫提報議會辦理追加減預算。

林茂盛表示，任何預算的支出都要師出有名，送厝、送小套房等作法是一種刺激方式，但一間小套房也有一定的金額，應該不會去考慮，縣府會審慎提出計畫，也盼議員支持預算通過，希望振興計畫能落實、吸引民眾到宜蘭消費。