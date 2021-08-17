為振興國內經濟，行政院原為延續去年三倍券經驗推出「五倍券」，但在朝野立委聯合砲轟下大轉彎。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，行政院長蘇貞昌的「五倍券」政策引發黨內不滿，有一位民進黨內的重量級立委向他形容，現在的態勢是「黨內倒閣」，吳子嘉指蘇現在得罪全黨，變成民進黨的公敵，他更再度預言蘇揆明年2月會下台，桃園市長鄭文燦會接任。

吳子嘉16日在政論節目《關鍵時刻》中表示，他有一位黨內很好的朋友、重量級的立委跟他講了一句話形容這個狀況，「黨內倒閣」，因為蘇敬酒不吃吃罰酒，總統好好跟蘇講他卻不聽，還唬嚨立委，之前找了黨團7長加上2立委，談到最後7個立委通通反對他，蘇看唬嚨不過了，就說今天暫時沒有共識，但喊完暫停之後晚上臉書就開始宣傳。

吳子嘉指出，英系立委如果沒和蔡英文有默契，也不敢出來講，一定是問過老闆行不行，老闆沒說話，就殺下去了，這一殺就破功了，吳子嘉呼籲，五倍券發完之後，再發五千塊現金，讓大家爽一下。吳子嘉還舉例分析，很多人可能拿不出1千塊，這就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，沒血沒累，他這種貨色，把全黨都得罪，民進黨的公敵變成是是蘇貞昌。

主持人劉寶傑問，跟基層問一下不就知道了？吳子嘉則說，他當然知道，他要想要學川普，「川普給你一個永恆的回憶」，他更直言，若蘇貞昌不選總統，搞這些事情要幹什麼？「他就是告訴你我還有權力，我自己一個人做，他瞧不起這些派系，這些派系我就不給你，就不理你」。

吳子嘉更說，最核心的問題是蘇貞昌吃定蔡英文，他認為蔡英文沒有人可以替換他，所以他非吃定蔡英文，吳子嘉預估鄭文燦馬上要接班，蘇貞昌2月份一定下台。