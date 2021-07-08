5月中台灣本土疫情失守後，民進黨政府民調不斷下滑，也讓黨內人士與支持者相當焦躁，昨(7日)中常會上，立委劉世芳就提出增強網路作戰方案，秘書長林錫耀竟語出驚人「民進黨沒有網軍」，遭PTT網友狂酸「睜眼說瞎話」、「2021笑話冠軍」。

劉世芳指出，政府防疫政策、紓困、疫苗等方案遭受質疑，宣傳也不足，網路對於指揮中心攻擊更是密集，應提升網軍作戰，來化解民眾誤會，反擊假訊息。

根據《自由》報導，聽聞劉世芳「網軍作戰」說，林錫耀趕緊開口澄清，指出劉世芳說的是「網路攻防」，強調民進黨沒有養網軍，希望有一定聲量的人，能夠在網路社群帶動相關議題。

消息轉至PTT八卦版後，不少鄉民紛紛嘲諷：「上個月好像才抓出一個林瑋豐」、「語畢，哄堂大笑」、「有支薪的義勇軍嘛，我知道」、「本年度最大笑話」、「借轉joke版」、「詐騙集團都說自己沒詐騙」、「楊蕙如3000網軍去年才入八卦版英靈殿耶」、「賴清德表示...」、「鶴明處理一下PTT」、「行政院直接把圖卡發包給粉專發布耶」、「戈巴契夫頭髮最多」、「這個黨已經進化到大白天直接說鬼話了」、「臉書跟媒體都快被統一了，這還不夠哦」、「民進黨越來越幽默了，不錯」、「政黑版前版主才被起底沒多久耶...」。