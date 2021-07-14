金管會公布2021年上半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，相較於2019、2020年上半年均出現沒有國銀申請增設分行的「掛蛋」狀況，今年則核准台中銀在苗栗縣增設1處分行，目前尚有5家國銀分行、4家信合社分社已核准但尚未開業。

金管會2004年時凍結銀行申設分行，直至2007年5月重新開放，2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

不過，金融機構申設分支機構數量近年明顯減少。據統計，加計信合社申設分社數，金管會2016～2020年分別核准金融機構申請增設13、24、15、11、8家分支機構，且2019年及2020年上半年均無國銀申請增設分行，僅有2家及1家信合社申請增設分社獲准。

觀察國銀分行數變化，2016年新增17家、裁撤29家，2017年新增24家、裁撤37家，2018年新增12家、裁撤26家，2019年新增9家、裁撤7家，去年新增7家、裁撤9家，今年前4月新增3家、裁撤3家，累計分行總家數3403家，仍處2018年時的9年低點。

銀行局主秘童政彰分析，國銀減少申請增設分行可能有3原因，一是疫情後轉向提升數位服務效能，二是隨著純網銀加入，觀察實體分行及數位服務校度，三是因應開放高資產客戶財管業務，透過升級軟硬體設備將實體分行改革為旗艦分行，增加提供服務差異化。

金管會統計，目前有5家國銀分行及4家信合社分社已核准但尚未開業，包括去年核准的板信商銀2家、三信商銀2家、台中銀1家分行，以及高雄三信2家分社、台中二信1家分社、前年核准的花蓮二信1家分社。原則上需在核准1年內開業，但可視情況申請展延。

金管會表示，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數為17處，近年金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，拓展金融服務廣度，使整體金融服務更普及、並朝多元發展，期許繼續虛實整合提升服務效能。