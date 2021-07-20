遠東銀(2845)今（20）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息0.326元、配股0.191元，合計派利0.517元。展望2021年，遠銀將秉持長期穩健經營策略，均衡發展4大核心業務，持續穩健增加營運規模，並加速數位創新，追求獲利長期穩健成長。

此次會中完成董事全面改選，新任8席董事為董事長侯金英、遠東集團董事長徐旭東，遠東新法人代表王孝一、鄭澄宇、吳均龐，亞泥法人代表鍾聰明、許士軍，裕民法人代表俞明德。3席獨董為王小蕙、張秀蓮、林寶樹，其中林寶樹為新任、女性董事則維持3席。

遠銀受新冠肺炎疫情造成海外授信壞帳提存跳增、金融投資波動損失影響，2020年淨收益112.17億元、年減4.3％，稅後淨利25.18億元、年減達30.66％，雙創近9年低點，每股盈餘（EPS）0.73元。

不過，遠銀去年總資產成長3.8％至6800億元，淨值成長3.1％至490億元，仍維持穩健成長。其中，受惠存款成本減少，使利息淨收益60.36億元、逆勢年增10.61％，手續費淨收益35.13億元、年增1.23％，雙創新高紀錄。

而遠銀2021年首季營運回穩，合併淨收益28.31億元，季增5.52％、年增23.13％，稅後淨利7.99億元，季增近3.26倍、年增近1.11倍，每股盈餘0.23元。其中，利息淨收益15.94億元，季增1.27％、年增8.18％，手續費淨收益8.63億元，季增8.73％、年減9.7％。

展望今年，企業面對疫情後新常態，變動性與無法預測性成為主要挑戰。遠銀因應大環境滾動式變化，將維持一貫審慎機敏原則、秉持長期穩健成長的核心策略，持續部署數位力、強化獲利力，與時俱進布局長期穩健成長量能。

遠銀表示，將均衡發展4大核心業務拓展營運規模，目標總資產年底突破7000億元。其中，法人金融以越南辦事處與預計啟動的新加坡辦事處站穩東協市場，同時掌握回流台商客群，提供結構型融資及客製化金融方案，擴大利基商品收益貢獻。

個人金融業務方面，遠銀將以組織改造綜效提升搭配金融科技，架構符合高端與普羅客戶需求的金融服務。數位創新方面，將加速專案進程，開創增進數位客戶金融應用場景，其中三級警戒期間用量飆升的「小樂」數位智慧客服，已趨近占總客服量20％的年度目標。

面對純網銀陸續開業競爭，遠銀將以數位金融子品牌Bankee社群銀行，持續以創新商業模式迎戰，運用數位存款帳戶串聯集團生態圈及大數據，以加大數位客群，並發行「遠東樂家+卡」，促動信用卡業務增長。