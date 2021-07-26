行政院長蘇貞昌今日於臉書發文祝賀男子射箭團體國手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成奪下銀牌，並指出這是射箭代表隊本屆第一面獎牌，也是同項目上暌違17年的好成績。

蘇貞昌說，感謝所有選手、教練與隊職員，讓我們繼續為台灣選手加油。