男子團體射箭奪銀 蘇貞昌臉書發文恭賀 18:002021/07/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文祝賀男子射箭團體國手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成奪下銀牌，並指出這是射箭代表隊本屆第一面獎牌，也是同項目上暌違17年的好成績。 蘇貞昌說，感謝所有選手、教練與隊職員，讓我們繼續為台灣選手加油。 新聞透視》蘇內閣要印振興券！別再拿人民救命錢搞大內宣 羅嘉翎才19歲就奪奧運銅牌 他抓出兩亮點激喊：新國民女友 #射箭 #蘇貞昌 #魏均珩 #湯智鈞 #鄧宇成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院明審中央政府總預算 明年歲入重返正成長 04:102021/07/26 財經要聞 慈濟買到疫苗後 蘇貞昌不滿意度 創就任後新高 13:202021/07/26 政治 防疫艱辛 鄭文燦：奧運佳績讓國人雀躍 10:472021/07/26 生活 網傳疫情援助萬元假訊息 2人不罰 04:102021/07/26 社會新聞 高雄旗津父跳海救6歲兒雙雙失蹤 父親遺體尋獲 07:342021/07/26 社會 涉10多起詐欺案 受害者臉書撻伐 詐欺慣犯獲假釋 08:162021/07/26 社會 羅嘉翎、楊勇緯東奧奪牌 吳淡如有感「世界是屬於年輕人的」 12:082021/07/26 娛樂 東奧》男子射箭團體賽奪銀牌 昔日教練為子弟兵感到驕傲 16:132021/07/26 體育 東奧》鄭文燦為桃園射箭好手魏均珩可惜 奪銀至少發21萬 16:472021/07/26 生活 國民黨團籲普發1萬元現金 提供待業青年津貼 11:152021/07/26 政治 東奧》射箭、柔道、跆拳出擊 中華隊7／26賽程一覽 04:102021/07/26 運動天地 政治熱門新聞 侯友宜最新民調出爐 網驚：綠營這大咖洗洗睡了 - 政治 看到蔡政府這樣維繫政權 郭正亮嘆：蔡英文一個影片還在流傳 - 政治 2022國民黨執政縣市長會再連任嗎？ 吳子嘉爆最新預測 - 政治 2024大選 吳子嘉：這大咖若當總統一定辦得了民進黨 - 政治 衛福部拒絕3千萬劑疫苗 羅智強看了直呼：難怪呂秀蓮怒了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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