現任中選會正副主委李進勇、陳朝建任期將至2021年11月3日。今日傳出行政院長蘇貞昌將會提名李、陳續任，而6名同一時間屆滿任期的中選會委員中，傳出有2人將不會續任，待立法院9月開議後，政院將會把正式名單送立院審查。

據了解，11位中選會委員中，將有6人任期在11月3日屆滿，其中現任中選會委員蔡佳泓，因即將出國擔任訪問學人，而林瓊珠無續任意願，因此行政院將提名中正大學法律系教授王韻茹、律師許雅芬遞補2人為新任中選會委員。