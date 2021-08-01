中選會人事案 李進勇、陳朝建有望續任正副主委 18:352021/08/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會主委李進勇 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現任中選會正副主委李進勇、陳朝建任期將至2021年11月3日。今日傳出行政院長蘇貞昌將會提名李、陳續任，而6名同一時間屆滿任期的中選會委員中，傳出有2人將不會續任，待立法院9月開議後，政院將會把正式名單送立院審查。 據了解，11位中選會委員中，將有6人任期在11月3日屆滿，其中現任中選會委員蔡佳泓，因即將出國擔任訪問學人，而林瓊珠無續任意願，因此行政院將提名中正大學法律系教授王韻茹、律師許雅芬遞補2人為新任中選會委員。 南投林儒彬接國民黨縣黨部主委 布局2022選戰 警戒降級 台南曾文區議員選戰先升溫 #續任 #中選會委員 #中選會 #李進勇 #陳朝建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林校長交接 降級後首辦室內聚會 04:102021/07/31 地方新聞 布局立委 江啟臣派任林明溱之子出任南投縣黨部主委 16:512021/07/31 政治 搭檔2個月就陷低潮！麟洋配磨合過程曝 王齊麟認了「看著李洋會心癢」：想親上去 23:492021/07/31 體育 雲端落地 台灣產業應抓住發展契機 04:102021/08/01 產業．科技 原住民族日 中市府為原住民族東奧大放異彩按讚 11:412021/08/01 生活 台男之光！李洋、王齊麟成為朱木炎之後新一代「戰神」 08:002021/08/01 體育 中華隊東奧獎牌破紀錄 陳偉杰：朝選手培育終身制邁進 15:502021/08/01 政治 「讓社會有正能量！」 國民黨雲林縣黨部捐物資給邊緣戶 16:542021/07/31 寶島 羅永綱 接香港中聯辦副主任 04:102021/08/01 焦點新聞 台南8／1停班停課 所有接種站、診所暫停接種1天 22:032021/07/31 生活 東奧》麟洋配幕後推手 陳宏麟盼再創佳績 04:102021/08/01 焦點要聞 政治熱門新聞 這名嘴批民調 游盈隆怒：句句都是謊言 - 政治 蘇貞昌不發現金紓困原因曝光 施正鋒斷言他未來結局 - 政治 東京奧運中華隊成績斐然 郭正亮稱最悲哀是他 - 政治 2024總統「民調」這大咖第一 美女主持人超驚訝 - 政治 頭條揭密》中國超強桌球好手散布全球 就怕被罵叛徒漢奸 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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