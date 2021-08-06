台中市南屯區文山焚化廠內堆置大量垃圾，引發周邊居民不滿，周邊幾個里的里長到焚化廠表達抗議。（林欣儀攝）

台中市文山焚化爐使用年限已屆，地方聲聲呼喚盼儘速停爐並汰舊換新，多位南屯、大肚區里長6日聚集在焚化廠，掛上白布條表達訴求，他們說，焚化爐不敷使用，使得許多垃圾都堆置在廠區內，汙染環境，呼籲市府儘速處理，今年底前盼能完成新焚化爐規畫案。

台中市環保局長陳宏益強調，目前焚化廠內堆置的不是垃圾，而是資源回收物處理後的雜質，若居民認為造成環境與空氣汙染，將儘速焚化；至於焚化爐汰舊換新的部分，將聽取地方意見，並參考國外做法後儘速規畫。

掛上寫著「焚化爐26年不改善、先私後公是口號」的白布條，南屯區文山里長何中信說，文山焚化爐已經相當老舊，且焚燒物包含各種東西、熱值高，經常造成空氣汙染，中市府不斷批評台中火力發電廠製造汙染，卻忽略了焚化爐也是汙染源之一，應先做好改善。

大肚區蔗廍里長林進朝則說，文山焚化爐可能因為設備太老舊、馬力不足，近3個月來垃圾燒不完，使得未焚化的垃圾都堆置在垃圾場內，幾乎形成一座小山，久而久之形成臭味，影響周邊幾個里的居民生活品質，呼籲市府應儘速更新，否則乾脆搬走，還給居民乾淨的空氣。

南屯區春社里長李志洋說，文山焚化廠內最近垃圾量堆積確實特別多，甚至有人懷疑市府是否協助其他縣市處理垃圾？應儘速處理。

陳宏益表示，經向地方民代、里長請益後，居民普遍希望以全新規畫的方式更新焚化爐，但因其廠房大小為固定，只能重新更換內部設備，目前台灣還沒有縣市是採用原廠房、裡面設備換新的方式汰換，已朝此方向設計，但需要一點時間。

陳宏益強調，焚化廠內堆置的是回收物分類後的雜質，以往都是燒掉，但因這些東西其實仍可再利用，未來希望擴大重複利用，若民眾認為會造成汙染，近日內將先焚燒。