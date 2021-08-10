台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」林家祖厝日前因水電工修水管開挖，自救會指稱被人找來怪手剷平。（馮惠宜攝）

台中市太平區新光路一帶的「番仔路庄」住戶與地主因土地所有權纏訟46年，目前還在法院審理中，當地自救會長林秀芬10日指控新興里長鄭慧鋒藉口修水管前往把他們林家祖厝拆了，因該屋已有150歷史，屬歷史建物，她已向警方報案，並將發起罷免里長活動；鄭慧鋒則說，單純因水管破裂，請人修水管，並非財團指使，被抹黑與建商同夥，他也將蒐證後提告。

番仔路庄橫跨太平區的新光和新興兩里，面積有約兩公頃，其中有12落三合院，迄今有44戶人家居住，當地自救會指稱，先人原為佃農，都向地主林鑽鐩租地耕作，後來林鑽鐩移民日本，土地落入建商手中，從1975因建商向地方法院聲請拆屋還地，即一路纏訟至今，年初法院安排履勘，住戶還群起阻撓抗爭。

當地自救會主委林秀芳10日上午指稱，堂哥所有的林家祖厝，日前被人找來怪手「剷平」，並且指稱挖土機到場時，「欺騙」村內長輩表示停水要修水管，結果卻是拆房子，她已向警方報案，將要提告毀損。

太平新興里長鄭慧鋒則說，附近住戶因產權糾紛長期無法申請自來水，居民只能使用井水，目前水井由他負責管理，近日因鄰近住戶向新光里長游癸龍反映，水管破了，已經2天沒水可用，他才會請水電工前往修理。

鄭慧鋒坦承，他請水電工前往，本人並未到場，但聽施工人員說，經沿線巡視發現埋在新光路17號（林家祖厝）門前台階下方的水管破裂，為了修理水管才會請怪手開挖，後來已把水管修復。他也說，該屋先前即因老舊已有傾倒，這次因傾倒壓破水管，才會開挖修水管，自己和財團沒有關係，若是林秀芬等人故意把他抹黑與建商和財團是一夥的，他也將蒐證後提告。

對於林家祖厝遭到破壞，太平警分局表示，已接獲林秀芬舉報房屋遭人毀壞，將進一步調查偵辦。