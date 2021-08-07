民進黨湧言會推出4人佈局參選2022年議員選舉，5日在高雄市議會門口開記者會亮相。港媒評論稱，高雄是泛綠陣營兵家必爭之地，台灣基進黨、時代力量等都有意在多區插旗，意味高雄市2022將面臨一場激烈選戰。

香港媒體《中評社》5日報導，全台防疫警戒降為二級，高雄市議會恢復總質詢，民進黨湧言會推出4人瞄準2022年議員選舉，5日在議會門口召開記者會。這4人包括黃雍琇（前鎮、小港）、林志誠（大岡山）、鄧巧佩（前金、新興、苓雅）、李庭慧（大旗美），都是民進黨高雄市黨部主委、民進黨立委趙天麟的子弟兵。

值得注意的是，其中最年輕的23歲的李庭慧，手持麥克風過程中疑似因太緊張而忘詞，口中不斷發出「呃⋯⋯呃⋯⋯」的聲音，並不斷左顧右盼、撥頭髮試圖化解尷尬卻仍忘詞，最終趕緊結束發言將麥克風交給他人。

評論認為，高雄被視為綠營大票倉，無論國民黨、民進黨都以拿下高雄市議會過半席次為目標，基進黨預計在9個選區參選、時代力量也可能在5個選區參選，另外台灣民眾黨也可能推出4席；當地本就競爭相當激烈，如今民進黨內湧言會再力推新人，綠營恐現茶壺內的風暴。